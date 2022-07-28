Зеленский: Украина сделает все, чтобы поскорее начать переговоры о членстве в ЕС
По словам Зеленского, все, что Украина должна сделать для этого, она сделает
president.gov.ua
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина с каждым днем становится все ближе к Европе.
Об этом глава государства заявил во время выступления в парламенте, передает Цензор.НЕТ.
"Мы подали заявку на вступление в Европейский Союз и получили кандидатство со скоростью и в условиях, которых не было ни в одном другом государстве. С такой скоростью мы должны прийти к началу переговоров по членству Украины в Европейском Союзе", - отметил президент.
По словам Зеленского, все, что Украина должна сделать для этого, она сделает.
"Синхронизировать законодательство Украины с правом Евросоюза. Мы выполним. Сформирован и план имплементации всех регламентов и директив ЕС в рамках выполнения Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Это фактически общая задача для нас, для вас, уважаемые депутаты, для правительства нашего государства, и это отвечает нашей новой реальности", - подчеркнул глава государства.
Также, заявил Зеленский, Украина с каждым днем становится все ближе к Европе.
"Мы дошли до того, что наше государство, наша государственная система институционально становится Европой. Мы начали процесс деолигархизации. Формируется реестр, готовый поставить олигархов под власть общества", - добавил он.
Президент также сообщил, что подписал указ о создании конкурсной комиссии по отбору кандидатов в Высший Совет Правосудия.
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