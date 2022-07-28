В Донецке горит склад боеприпасов и ГСМ - ВИДЕО
Очередная бавовна
В четверг, 28 июня, на складе боеприпасов и горюче-смазочных материалов во временно оккупированном Донецке раздались взрывы.
Видеозапись пожара опубликована в соцсетях.
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