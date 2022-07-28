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"Хочется снять эту тему": в Крыму смирились с невключением в футбольный чемпионат россии

Общие новости
(1 голосов)

Яка сумна новина

"Хочется снять эту тему": в Крыму смирились с невключением в футбольный чемпионат россии

фото из свободных источников

Новина українською

Президент так называемого Крымского футбольного союза (КФС) Сергей Бородкин, похоже, смирился с тем, что клубы с полуострова не войдут в состав Российского футбольного союза (РФС).

В частности, функционер в категоричной форме отказался обсуждать с журналистами этот вопрос.

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"Я не буду обсуждать вопросы, связанные с Крымом и российским футболом. Хочу снять тему о возможном вхождении в РФС крымских клубов с повестки дня", - коротко отметил Бородкин в комментарии представителям СМИ.

Напомним, что УЕФА запретил крымским клубам играть под эгидой РФС, создав так называемую "специальную крымскую зону".

Таким образом, аматорские крымские команды играют в так называемом чемпионате Крыма.

Кто там и как играет в этом чемпионате, мы (редакция) не знаем, да нам и не интересно.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Eu cago em Messi (Ribeira Grande)
28.07.2022 в 18:53
Таким чином, аматорські кримські команди грають у так званому чемпіонаті Криму.Хто там і як грає у цьому чемпіонаті, ми (редакція) не знаємо, та нам і не цікаво.
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