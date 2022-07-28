"Хочется снять эту тему": в Крыму смирились с невключением в футбольный чемпионат россии
Яка сумна новина
фото из свободных источников
Президент так называемого Крымского футбольного союза (КФС) Сергей Бородкин, похоже, смирился с тем, что клубы с полуострова не войдут в состав Российского футбольного союза (РФС).
В частности, функционер в категоричной форме отказался обсуждать с журналистами этот вопрос.
"Я не буду обсуждать вопросы, связанные с Крымом и российским футболом. Хочу снять тему о возможном вхождении в РФС крымских клубов с повестки дня", - коротко отметил Бородкин в комментарии представителям СМИ.
Напомним, что УЕФА запретил крымским клубам играть под эгидой РФС, создав так называемую "специальную крымскую зону".
Таким образом, аматорские крымские команды играют в так называемом чемпионате Крыма.
Кто там и как играет в этом чемпионате, мы (редакция) не знаем, да нам и не интересно.
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