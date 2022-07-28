Верховная Рада поддержала закон об особом статусе поляков в Украине

В четверг Верховная Рада поддержала в целом законопроект №7550 об установлении правовых и социальных гарантий для граждан Польши, находящихся на территории Украины.

Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк.

За документ проголосовали 283 народных депутата. Теперь он должен быть подписан главой Верховной Рады и президентом для вступления в силу.

Согласно законопроекту, граждане Польши смогут находиться на территории Украины в течение 18 месяцев после принятия закона и пользоваться всеми правами и свободами, как и граждане Украины:

права на трудоустройство без специального разрешения на применение труда иностранцев;

государственную регистрацию как налогоплательщиков и получение регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

производство хозяйственной деятельности;

получение образования, социальные выплаты, медицинское обслуживание на условиях граждан Украины.