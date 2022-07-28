Верховная Рада поддержала закон об особом статусе поляков в Украине
Теперь он должен быть подписан главой Верховной Рады и президентом
Фото: Новинарня
В четверг Верховная Рада поддержала в целом законопроект №7550 об установлении правовых и социальных гарантий для граждан Польши, находящихся на территории Украины.
Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк.
За документ проголосовали 283 народных депутата. Теперь он должен быть подписан главой Верховной Рады и президентом для вступления в силу.
Согласно законопроекту, граждане Польши смогут находиться на территории Украины в течение 18 месяцев после принятия закона и пользоваться всеми правами и свободами, как и граждане Украины:
- права на трудоустройство без специального разрешения на применение труда иностранцев;
- государственную регистрацию как налогоплательщиков и получение регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;
- производство хозяйственной деятельности;
- получение образования, социальные выплаты, медицинское обслуживание на условиях граждан Украины.
Напомним, в мае президент Владимир Зеленский
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