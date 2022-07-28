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Россияне планируют раздавать свои паспорта в оккупированных регионах Харьковщины

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Сейчас формируется база данных населения

Россияне планируют раздавать свои паспорта в оккупированных регионах Харьковщины

Новина українською

На оккупированных территориях Харьковской области россияне приступили к приему документов на получение гражданства РФ.

Об этом сообщает российское пропагандистское издание "РИА Новости" со ссылкой на заявление так называемой "власти" оккупированного региона

Оккупанты планируют принимать документы по системе "упрощенного оформления". По словам одного из коллаборантов, на этом этапе только формируется база данных населения, желающих получить российское гражданство.

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Напомним, что в мае президент Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство России жителей оккупированных территорий Украины.

В Запорожской области оккупанты начали выдавать первые российские паспорта в начале июня.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
28.07.2022 в 20:43
А що, на Херсонщині проблеми з туалетним папером?
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