Россияне планируют раздавать свои паспорта в оккупированных регионах Харьковщины

На оккупированных территориях Харьковской области россияне приступили к приему документов на получение гражданства РФ.

Об этом сообщает российское пропагандистское издание "РИА Новости" со ссылкой на заявление так называемой "власти" оккупированного региона

Оккупанты планируют принимать документы по системе "упрощенного оформления". По словам одного из коллаборантов, на этом этапе только формируется база данных населения, желающих получить российское гражданство.

Напомним, что в мае президент Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство России жителей оккупированных территорий Украины.

В Запорожской области оккупанты начали выдавать первые российские паспорта в начале июня.