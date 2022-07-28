россия намерена покинуть МКС после 2024 года, Илон Маск пожелал им "bon voyage"
Завуалированно передал слова пограничников в адрес русского корабля
Getty Images / Global Images Ukraine
26 июля рф заявила о выходе с Международной космической станции после 2024 года.
Так, новоназначенный глава "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что россия выходит из проекта Международной космической станции. Он также доложил путину о том, что
Американский бизнесмен и изобретатель, владелец Tesla и SpaceX Илон Маск иронически отреагировал на решение россии выйти из МКС.
В Twitter Маск в комментарии под сообщением о решении "Роскосмоса" выйти из проекта Международной космической станции пожелал россиянам "счастливого пути".
"Bon voyage", — написал Маск.
I think the Russians will try to stay as long as they can afford it. Gives Putin needed credibility domestically and internationally. “After 2024, ” is more vague, open-ended bluster IMHO. https://t.co/Jf0jpABg1s— Scott Kelly (@StationCDRKelly) July 26, 2022
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