россия намерена покинуть МКС после 2024 года, Илон Маск пожелал им "bon voyage"

26 июля рф заявила о выходе с Международной космической станции после 2024 года.

Так, новоназначенный глава "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что россия выходит из проекта Международной космической станции. Он также доложил путину о том, что рф будет развивать свой проект — так называемую российскую орбитальную служебную станцию.

Американский бизнесмен и изобретатель, владелец Tesla и SpaceX Илон Маск иронически отреагировал на решение россии выйти из МКС.

В Twitter Маск в комментарии под сообщением о решении "Роскосмоса" выйти из проекта Международной космической станции пожелал россиянам "счастливого пути".

"Bon voyage", — написал Маск.

I think the Russians will try to stay as long as they can afford it. Gives Putin needed credibility domestically and internationally. “After 2024, ” is more vague, open-ended bluster IMHO. https://t.co/Jf0jpABg1s