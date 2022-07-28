россия намерена покинуть МКС после 2024 года, Илон Маск пожелал им "bon voyage"

26 июля рф заявила о выходе с Международной космической станции после 2024 года.

Так, новоназначенный глава "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что россия выходит из проекта Международной космической станции. Он также доложил путину о том, что рф будет развивать свой проект — так называемую российскую орбитальную служебную станцию.

Американский бизнесмен и изобретатель, владелец Tesla и SpaceX Илон Маск иронически отреагировал на решение россии выйти из МКС.

В Twitter Маск в комментарии под сообщением о решении "Роскосмоса" выйти из проекта Международной космической станции пожелал россиянам "счастливого пути".

"Bon voyage", — написал Маск.