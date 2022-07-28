  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. россия намерена покинуть МКС после 2024 года, Илон Маск пожелал им "bon voyage"
В тренде

россия намерена покинуть МКС после 2024 года, Илон Маск пожелал им "bon voyage"

Общие новости
Обновлено
(2 голосов)

Завуалированно передал слова пограничников в адрес русского корабля

россия намерена покинуть МКС после 2024 года, Илон Маск пожелал им "bon voyage"

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

26 июля рф заявила о выходе с Международной космической станции после 2024 года.

Так, новоназначенный глава "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что россия выходит из проекта Международной космической станции. Он также доложил путину о том, что рф будет развивать свой проект — так называемую российскую орбитальную служебную станцию.

Американский бизнесмен и изобретатель, владелец Tesla и SpaceX Илон Маск иронически отреагировал на решение россии выйти из МКС.

В Twitter Маск в комментарии под сообщением о решении "Роскосмоса" выйти из проекта Международной космической станции пожелал россиянам "счастливого пути".

"Bon voyage", — написал Маск.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Илон Маск
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде