  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Нацгвардеец, который сбил уже 6 вражеских самолетов, получил звание Герой Украины
В тренде

Нацгвардеец, который сбил уже 6 вражеских самолетов, получил звание Герой Украины

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

И одну крылатую ракету

Нацгвардеец, который сбил уже 6 вражеских самолетов, получил звание Герой Украины

фото из свободных источников

Новина українською

Срочник Национальной гвардии сбил уже 6 самолетов и одну крылатую ракету врага.

За это президент Украины Владимир Зеленский присвоил военному звание Героя Украины.

Об этом сообщил начальник оперативного управления Главного управления НГУ Алексей Надточий во время брифинга.

По его словам, военнослужащий срочной службы Национальной гвардии продолжает уничтожать воздушные силы РФ.

"Так, 16 июля им с ПЗРК была сбита крылатая ракета, а 17 июля — самолет Су-25. Всего на его счету — 7 пораженных целей, из них 6 самолетов и 1 крылатая ракета. Кстати, боец — Герой Украины", — сказал Надточий.

Имя нацгвардейца, прозванного "Запорожским мстителем", не разглашают. Известно, что он родом из Ивано-Франковской области, а его позывной "Бандит".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТСН

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде