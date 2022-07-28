Нацгвардеец, который сбил уже 6 вражеских самолетов, получил звание Герой Украины

Срочник Национальной гвардии сбил уже 6 самолетов и одну крылатую ракету врага.

За это президент Украины Владимир Зеленский присвоил военному звание Героя Украины.

Об этом сообщил начальник оперативного управления Главного управления НГУ Алексей Надточий во время брифинга.

По его словам, военнослужащий срочной службы Национальной гвардии продолжает уничтожать воздушные силы РФ.

"Так, 16 июля им с ПЗРК была сбита крылатая ракета, а 17 июля — самолет Су-25. Всего на его счету — 7 пораженных целей, из них 6 самолетов и 1 крылатая ракета. Кстати, боец — Герой Украины", — сказал Надточий.

Имя нацгвардейца, прозванного "Запорожским мстителем", не разглашают. Известно, что он родом из Ивано-Франковской области, а его позывной "Бандит".