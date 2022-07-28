Наиболее жарко на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Ситуация на фронтах на вечер 28 июля

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 28 июля.

Идут сто пятьдесят пятые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела, за исключением использования подразделениями врага зенитных ракетных комплексов для ударов с территории республики Беларусь по объектам в Черниговской области.

На Харьковском направлении противник не прекращает обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Уды, Шаповаловка, Питомник, Прудянка, Русская Лозовая, Русские Тишки, Петровка, Шестаково, Верхний Салтов, Старый Салтов, Печенеги, Базалиевка, Лебянка Мосьпаново и Чепиль. Российские оккупанты нанесли ракетные удары по городу Харькову и поселку Кочеток. Также враг задействовал авиацию вблизи Русских Тишок, а беспилотными летательными аппаратами вел воздушную разведку в районах Липцев, Русской Лозовой, Питомника, Малиновки, Чугуева и Печенегов.

На Славянском направлении враг производил огненное поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Пришиб, Гусаровка, Залиман, Петровское, Карнауховка, Курулька, Долина, Адамовка. Совершил безуспешную попытку разведки боем и понес потери возле Бражковки.

На Краматорском направлении активных наступательных действий подразделения противника не проводили. Ствольной, реактивной артиллерией и танками обстреливали районы населенных пунктов Славянск, Райгородок, Стародубовка, Пискуновка, Кривая Лука, Серебрянка, Григорьевка, Верхнекаменное и Спорное. Авиаудары зафиксированы у Серебрянки.

На Бахмутском направлении враг совершал обстрелы в районах Берестового, Покровского, Соледара, Бахмута, Веселой Долины, Майского, Константиновки, Семигорья, Зайцева, Торецка, Нелиповки и Нью-Йорка.

Нанес авиационные удары возле Яковловки, Покровского и Веселой Долины.

В районах Берестового и Нагорного, силами разведывательных групп, оккупанты безуспешно пытались уточнить позиции наших войск.

Штурмом враг частично улучшил тактическое положение по направлениям населенных пунктов Соледар и Вершина. Потерпели неудачу попытки противника провести штурмовые действия в направлениях населенных пунктов Яковлевка, Бахмут и Семигорье. Здесь подразделения врага с потерями отошли.

На Авдеевском направлении, при поддержке танков, огня ствольной и реактивной артиллерии, противник возобновил штурмовые действия в направлении Авдеевки и Песков, успеха не имел, отошел.

Нарушая обычаи войны и с целью введения в заблуждение, при штурме в районе населенного пункта Пески российские оккупанты использовали полевую форму Вооруженных Сил Украины с белыми повязками на руках и ногах.

Также враг обстреливал позиции наших войск в районах Александрополя, Новобахмутовки, Веселого, Авдеевки, Опросного, Мемрика, Карловки, Нетайлового, Песков, Невельского и Красногоровки. Нанес авиационный удар возле Авдеевки.

В Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий со стороны противника не отмечается. Враг совершал обстрелы возле Марьинки, Екатериновки, Новомихайловки, Павловки и еще двадцати населенных пунктов. Нанес авиаудары неподалеку от Угледара и Каменского. Над Ореховом, Малиновкой и Ольговским отмечено проведение воздушной разведки беспилотным летательным аппаратом типа "Элерон".

На Южнобужском направлении продолжаются обоюдные обстрелы в районах Нововознесенского, Потемкиного, Высокополья и многих других населенных пунктов. Враг нанес авиационный удар возле Новопетровки.

В акватории Черного и Азовского морей в готовности к применению высокоточного оружия находятся три носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Российские оккупанты, чтобы хоть как-то оправдать разрушение ими гражданских объектов на территории Украины, продолжают врать о якобы расположении военных подразделений в школах, больницах и церквях.

Призываем доверять информацию только из проверенных источников и не распространять российские фейки и дезинформацию.