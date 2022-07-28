  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Переправа на минималках. Появилось фото, как оккупанты переправляются после ударов по Антоновскому мосту
В тренде

Переправа на минималках. Появилось фото, как оккупанты переправляются после ударов по Антоновскому мосту

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Четыре буксира, которые тянут за собой понтоны с автомобилями

Переправа на минималках. Появилось фото, как оккупанты переправляются после ударов по Антоновскому мосту

Юрій Соболевський

Новина українською

Первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский обнародовал фотосвидетельство того, как российские оккупанты пытаются проложить понтонную переправу в Херсоне после того, как ВСУ точными ударами повредили Антоновский мост.

"Четыре буксира, которые тянут за собой понтоны с автомобилями, не решат проблемы с поставкой военной группировки орков в Херсоне. Не сильно они помогут и при отступлении оккупационных войск. И точно на них не хватит места для коллаборантов, когда их хозяев погонят из Херсона", - написал Соболевский в Facebook.

Также в местных пабликах пишут, что оккупанты в транспортируемых понтонах переправляют и гражданские машины, вероятно, пытаясь таким образом, обезопасить свою технику от ударов артиллерии ВСУ.

Как известно, в ночь на 27 июля украинские военные нанесли удары по Антоновскому мосту, который соединяет Херсон с левым берегом Херсонской области. Мост пока не был разрушен, но получил серьезные повреждения. На данный момент движение по нему невозможно.

Переправа на минималках. Появилось фото, как оккупанты переправляются после ударов по Антоновскому мосту - изображение 1
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде