Переправа на минималках. Появилось фото, как оккупанты переправляются после ударов по Антоновскому мосту
Четыре буксира, которые тянут за собой понтоны с автомобилями
Юрій Соболевський
Первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский обнародовал фотосвидетельство того, как российские оккупанты пытаются проложить понтонную переправу в Херсоне после того, как ВСУ точными ударами повредили Антоновский мост.
"Четыре буксира, которые тянут за собой понтоны с автомобилями, не решат проблемы с поставкой военной группировки орков в Херсоне. Не сильно они помогут и при отступлении оккупационных войск. И точно на них не хватит места для коллаборантов, когда их хозяев погонят из Херсона", - написал Соболевский в Facebook.
Также в местных пабликах пишут, что оккупанты в транспортируемых понтонах переправляют и гражданские машины, вероятно, пытаясь таким образом, обезопасить свою технику от ударов артиллерии ВСУ.
Как известно, в ночь на 27 июля украинские военные
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