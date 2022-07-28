Единороссы, которые готовили "референдум" в Херсоне, сбежали после ударов ВСУ по Антоновском мосту

Партия "Единая Россия" покинула Херсон после успешного удара ВСУ по Антоновском мосту. Россияне заявили, что не могут осуществлять "гуманитарную деятельность".

Об этом сообщила пресс-служба Центра стратегических коммуникаций.

Как известно, в Херсоне партия занималась сбором личных данных для проведения фейкового "референдума".

"Обстрел Антоновского моста, который был своеобразной "дорогой жизни" для российских военных во временно оккупированном Херсоне, кроме логистического, имел и большой психологический эффект", - отметила пресс-служба Центра.

В то же время предатели пытаются убедить, что мост целый и проблем со снабжением не будет.

"Херсонские коллаборанты Сальдо и Стремоусов наперегонки заявляли, что Антоновским мостом можно передвигаться и "проблем со снабжением областного центра не будет, вопреки успешным ударам ВСУ". Вероятно, они начинают понимать, что если уж "Единая Россия" свернула свою деятельность, то и им скоро придется бежать", - добавляет пресс-служба.

Напомним, что 19 и 27 июля ВСУ нанесли ряд ударов по Антоновскому мосту, который соединяет берега оккупированного РФ Херсона. Из-за нанесенных разрушений по нему передвигаться невозможно.