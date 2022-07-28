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Бронемашины, боеприпасы и антидроны. Литва предоставит Украине новый пакет помощи

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Литва продолжает помогать

Бронемашины, боеприпасы и антидроны. Литва предоставит Украине новый пакет помощи

kam.it

Новина українською

Президент Литвы Гитанас Науседа в четверг объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи.

Как сообщает УНИАН, об этом Науседа объявил на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я также не с пустыми руками приехал. Сегодня новый пакет – это амуниция (боеприпасы) и десять бронемашин. Мы скоро покажем антидроны, которые производятся в Литве. Мы знаем, что вам очень нужны эти системы", – сказал президент Литвы.

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Он заверил, что война в Украине никогда не будет для Литвы каким-нибудь простым настоящим.

"Мы не позволим и другим забыть и устать. Как на Западе, так и на Востоке. Мы будем прилагать все усилия, чтобы те, кто ответственен за преступления из России, чтобы они были наказаны", – подчеркнул он.

Отдельно он призвал украинские власти не останавливаться на осуществлении реформ.

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В статье: война с Россией
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