Бронемашины, боеприпасы и антидроны. Литва предоставит Украине новый пакет помощи
Литва продолжает помогать
kam.it
Президент Литвы Гитанас Науседа в четверг объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи.
Как сообщает УНИАН, об этом Науседа объявил на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Я также не с пустыми руками приехал. Сегодня новый пакет – это амуниция (боеприпасы) и десять бронемашин. Мы скоро покажем антидроны, которые производятся в Литве. Мы знаем, что вам очень нужны эти системы", – сказал президент Литвы.
Он заверил, что война в Украине никогда не будет для Литвы каким-нибудь простым настоящим.
"Мы не позволим и другим забыть и устать. Как на Западе, так и на Востоке. Мы будем прилагать все усилия, чтобы те, кто ответственен за преступления из России, чтобы они были наказаны", – подчеркнул он.
Отдельно он призвал украинские власти не останавливаться на осуществлении реформ.
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