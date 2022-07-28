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В сети появилось видео Дарьевского моста через Ингулец после атаки ВСУ

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Не Антоновским единым

В сети появилось видео Дарьевского моста через Ингулец после атаки ВСУ

скриншот

Новина українською

В сети опубликована видеозапись, на которой зафиксированы повреждения Дарьевского моста через Ингулец, нанесенные во время артиллерийской атаки ВСУ.

На видно видно, что на данном участке моста по меньшей мере пять дыр в полотне.

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Напомним, что Дарьевский мост через Ингулец также является стратегическим объектом, который играет важную роль в коммуникациях и военных поставках оккупантов.

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В статье: война с Россией
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