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Генштаб: В течение двух недель ВСУ освободили три села на Херсонщине

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Постепенно продвигаемся

Генштаб: В течение двух недель ВСУ освободили три села на Херсонщине

Генеральний штаб ЗСУ

Новина українською

Украинские военные продолжают продвигаться в Херсонской области. За две недели ВСУ вернули под контроль три села.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексея Громова во время брифинга.

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"Нашими воинскими частями и подразделениями продолжается поэтапное освобождение Херсонской области от оккупационных войск РФ. В течение последних двух недель освобождены Ивановка и Лозовое, на этой неделе освобождена Андреевка", - отметил Громов.

Генштаб: В течение двух недель ВСУ освободили три села на Херсонщине - изображение 1
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В статье: война с Россией
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