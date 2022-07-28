Генштаб: В течение двух недель ВСУ освободили три села на Херсонщине
Постепенно продвигаемся
Генеральний штаб ЗСУ
Украинские военные продолжают продвигаться в Херсонской области. За две недели ВСУ вернули под контроль три села.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексея Громова во время брифинга.
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"Нашими воинскими частями и подразделениями продолжается поэтапное освобождение Херсонской области от оккупационных войск РФ. В течение последних двух недель освобождены Ивановка и Лозовое, на этой неделе освобождена Андреевка", - отметил Громов.
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