Генштаб: В течение двух недель ВСУ освободили три села на Херсонщине

Украинские военные продолжают продвигаться в Херсонской области. За две недели ВСУ вернули под контроль три села.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексея Громова во время брифинга.

"Нашими воинскими частями и подразделениями продолжается поэтапное освобождение Херсонской области от оккупационных войск РФ. В течение последних двух недель освобождены Ивановка и Лозовое, на этой неделе освобождена Андреевка", - отметил Громов.