Генерал США Бен Ходжес: Ситуация значительно меняется в пользу Украины

О том, смогут ли Вооруженные Cилы Украины деоккупировать юг страны, ждать ли продолжения боевых действий зимой и возможного наземного наступления из Беларуси – в блиц-интервью РБК-Украина рассказал бывший командующий войсками США в Европе, эксперт вашингтонского Центра анализа европейской политики, генерал в отставке Бен Ходжес.

По словам президента Владимира Зеленского, активная фаза деоккупации украинских территорий должна закончиться до зимы, поэтому страны Запада должны в ближайшие недели еще активнее поставлять Украине необходимые вооружения. Впрочем, по многим другим оценкам, такой сценарий является все же слишком оптимистичным.

И хотя начало украинского контрнаступления до морозов абсолютно возможно, выбить оккупантов как минимум с территорий, захваченных после 23 февраля, будет крайне непросто/ Американский генерал в отставке Бен Ходжес спрогнозировал, что к концу года такая задача выглядит реально. Но при этом война будет продолжаться и в зимнее время.

– Насколько вероятно, что активная фаза боевых действий продолжится даже зимой?

– Я полагаю, что если Запад/США продолжат доставлять все обещанное, более быстрыми темпами, тогда украинские силы смогут отодвинуть российские войска до линии 23 февраля до конца этого года. Ситуация уже значительно меняется в пользу Украины. Я ожидаю, что активные боевые действия продолжатся и зимой. Украина, вероятно, захочет продолжать давление на российские силы, которые, я считаю, истощены... И российская система логистики особенно истощена.

– Учитывая текущую динамику боевых действий, смогут ли ВСУ отбить юг страны и ограничить театр военных действий Донбассом?

– Я уверен, что они могут сделать это, при условии, что мы, Запад, продолжим доставлять все, что мы пообещали. Ключ к этому – больше дальнобойного оружия, а также помощь с улучшением логистических сетей внутри Украины… Возможно, привлечь коммерческую логистическую компанию из США или Великобритании?

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– Если российской армии все же удастся захватить весь Донбасс, может ли война перейти в "более холодную" фазу?

– Я предполагаю, под "холодной фазой" вы подразумеваете пат с менее активными боевыми действиями? Я не думаю, что Украина позволит или должна позволить этому случиться... Это выгодно только России.

– Насколько проблематичным будет наступление в зимних условиях как для украинских, так и для российских войск?

– Это будет зависеть от того, у кого лучше будет логистика. Я думаю, у Украины.

– Есть ли риск, что политическая нестабильность вкупе с энергетическим и экономическим кризисом на Западе ближе к зиме ослабят позиции "ястребов", которые проталкивают оказание большей помощи Украине?

– Вот на что рассчитывает Кремль, что западные правительства поддадутся давлению повышенных цен на газ и т.д. Но я не думаю, что это данность. И я ожидаю, что ущерб экономике России и ее собственному населению хуже, чем они сообщают или чем мы видим. Я не думаю, что Путин имеет монолитную, бесконечную поддержку народа.

– Насколько велики риски того, что российские войска вновь предпримут попытку наземного наступления (зимой или ближе к зиме) через территорию Беларуси?

– Я считаю это очень маловероятным. Я не думаю, что у них есть логистика или живая сила, чтобы это сделать. И не уверен, что даже Лукашенко поддерживает такую идею. И я не верю, что белорусское население и инфраструктура будут сильно этому способствовать. Независимо от этого, западная и украинская разведка обнаружит такое наращивание сил задолго до того, как его можно будет использовать для нового наступления.