Купались в море. На мине в Коблево подорвались два человека

В Коблево (Николаевская область) на мине подорвались два человека. Областные власти в очередной раз напоминают о запрете купаться в море.

Об этом сообщил в Telegram начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"Повторяю, если запрещено - значит есть причины. 2 человека подорвались на мине в Коблево, купаясь при запрете", - отметил он.