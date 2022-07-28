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Купались в море. На мине в Коблево подорвались два человека

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Если купаться запрещено - значит есть причины

Купались в море. На мине в Коблево подорвались два человека

Информатор

Новина українською

В Коблево (Николаевская область) на мине подорвались два человека. Областные власти в очередной раз напоминают о запрете купаться в море.

Об этом сообщил в Telegram начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"Повторяю, если запрещено - значит есть причины. 2 человека подорвались на мине в Коблево, купаясь при запрете", - отметил он.

Напомним, ранее в Одесской области подорвался на мине молодой человек, который решил искупаться в море на свой день рождения.

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В статье: война с Россией Виталий Ким
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