Купались в море. На мине в Коблево подорвались два человека
Если купаться запрещено - значит есть причины
Информатор
В Коблево (Николаевская область) на мине подорвались два человека. Областные власти в очередной раз напоминают о запрете купаться в море.
Об этом сообщил в Telegram начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
"Повторяю, если запрещено - значит есть причины. 2 человека подорвались на мине в Коблево, купаясь при запрете", - отметил он.
Напомним, ранее в Одесской области
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