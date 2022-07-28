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В ООН рассказали, когда и куда может выйти первое судно с зерном из украинских портов

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Первое судно должно уйти в Сомали

В ООН рассказали, когда и куда может выйти первое судно с зерном из украинских портов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Первое судно с украинским зерном может выйти из порта Одесской области уже завтра, 29 июля. Корабль направится в Сомали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя генсекретаря ООН Мартина Гриффитса во время брифинга.

"Мы надеемся и планируем, что первое судно может отправиться в ближайшие дни. Надеюсь, что это произойдет завтра", - отметил он.

Представитель ООН добавил, что вместе зерном Украина отправит на экспорт удобрения.

По словам Гриффитса, первое зерно, которое вывезут из украинских портов, направится в Сомали. Путь туда займет шесть недель.

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Кроме того, Гриффитс заявил, что наблюдатели ООН и Турции будут присутствовать в портах Одесской области. Они будут контролировать загрузку.

"Для судов, идущих в украинские порты, инспекции будут проводиться в турецком порту. Так легче это выполнять, чтобы убедиться, что на этих судах нет контрабанды и оружия. И у нас будут наблюдатели от ООН и Турции в порту Одессы, чтобы убедиться, что идет отгрузка зерна и выход судов", - добавил он.

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В статье: война с Россией
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