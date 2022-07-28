В ООН рассказали, когда и куда может выйти первое судно с зерном из украинских портов
Первое судно должно уйти в Сомали
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Первое судно с украинским зерном может выйти из порта Одесской области уже завтра, 29 июля. Корабль направится в Сомали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя генсекретаря ООН Мартина Гриффитса во время брифинга.
"Мы надеемся и планируем, что первое судно может отправиться в ближайшие дни. Надеюсь, что это произойдет завтра", - отметил он.
Представитель ООН добавил, что вместе зерном Украина отправит на экспорт удобрения.
По словам Гриффитса, первое зерно, которое вывезут из украинских портов, направится в Сомали. Путь туда займет шесть недель.
Кроме того, Гриффитс заявил, что наблюдатели ООН и Турции будут присутствовать в портах Одесской области. Они будут контролировать загрузку.
"Для судов, идущих в украинские порты, инспекции будут проводиться в турецком порту. Так легче это выполнять, чтобы убедиться, что на этих судах нет контрабанды и оружия. И у нас будут наблюдатели от ООН и Турции в порту Одессы, чтобы убедиться, что идет отгрузка зерна и выход судов", - добавил он.
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