Россияне снова обстреляли Николаев. Били по пункту выдачи гуманитарной помощи

В Николаеве вечером в четверг, 28 июля, прогремело несколько взрывов.

Об этом сообщает Telegram-канал Николаевского городского головы Александра Сенкевича.

До "прилетов" в городе была объявлена воздушная тревога.

Позже Сенкевич рассказал, что россияне ударили по частным домам в Николаеве, предварительно известно о разрушениях.

"Есть попадание в частный сектор. Повреждены жилые дома. На места выехали спасатели", - написал Сенкевич.

Позже начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что удар пришелся, в том числе, и по пункту выдачи гуманитарной помощи.

"Удар по частному сектору, в тч. по пункту выдачи гуманитарной помощи. Это уже тенденция", - написал Ким.