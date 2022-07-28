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Россияне снова обстреляли Николаев. Били по пункту выдачи гуманитарной помощи

Общие новости
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Информации о последствиях обстрела будет позже

Россияне снова обстреляли Николаев. Били по пункту выдачи гуманитарной помощи

фото из свободных источников

Новина українською

В Николаеве вечером в четверг, 28 июля, прогремело несколько взрывов.

Об этом сообщает Telegram-канал Николаевского городского головы Александра Сенкевича.

До "прилетов" в городе была объявлена воздушная тревога.

Позже Сенкевич рассказал, что россияне ударили по частным домам в Николаеве, предварительно известно о разрушениях.

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"Есть попадание в частный сектор. Повреждены жилые дома. На места выехали спасатели", - написал Сенкевич.

Позже начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что удар пришелся, в том числе, и по пункту выдачи гуманитарной помощи.

"Удар по частному сектору, в тч. по пункту выдачи гуманитарной помощи. Это уже тенденция", - написал Ким.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Дон Купер (Хмельницький)
28.07.2022 в 23:44
День Української Державності і свято Хрещення Київської Русі. Орків це бісить, бо тоді на їхніх болотах ще жаби квакали. Рашисти не зупиняться, в ху.ла одна мета, - знищити українців як націю, бо ми не хочемо жити в гімні як вони, а підім'яти під себе не вдалося. Будуть обстрілювати доти, поки не закінчиться "металолом", а в них його ще до.уя. Зрозумійте, їм втрачати нічого, вони вже й так КНДР переплюнули. Населення зазомбоване в "кращих" традиціях срср і третього рейху...Або ми, або рузьґе мір ( початок 19-го століття ).
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