Россияне снова обстреляли Николаев. Били по пункту выдачи гуманитарной помощи
Информации о последствиях обстрела будет позже
фото из свободных источников
В Николаеве вечером в четверг, 28 июля, прогремело несколько взрывов.
Об этом сообщает Telegram-канал Николаевского городского головы Александра Сенкевича.
До "прилетов" в городе была объявлена воздушная тревога.
Позже Сенкевич рассказал, что россияне ударили по частным домам в Николаеве, предварительно известно о разрушениях.
"Есть попадание в частный сектор. Повреждены жилые дома. На места выехали спасатели", - написал Сенкевич.
Позже начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что удар пришелся, в том числе, и по пункту выдачи гуманитарной помощи.
"Удар по частному сектору, в тч. по пункту выдачи гуманитарной помощи. Это уже тенденция", - написал Ким.
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