Россияне снова обстреляли Николаев. Есть "прилеты" в частный сектор
Информации о последствиях обстрела будет позже
фото из свободных источников
В Николаеве вечером в четверг, 28 июля, прогремело несколько взрывов.
Об этом сообщает Telegram-канал Николаевского городского головы Александра Сенкевича.
До "прилетов" в городе была объявлена воздушная тревога.
Позже Сенкевич рассказал, что россияне ударили по частным домам в Николаеве, предварительно известно о разрушениях.
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"Есть попадание в частный сектор. Повреждены жилые дома. На места выехали спасатели", - написал Сенкевич.
Он добавил, что больше информации о последствиях обстрела сообщит позже.
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