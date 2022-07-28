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Россияне снова обстреляли Николаев. Есть "прилеты" в частный сектор

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Информации о последствиях обстрела будет позже

Россияне снова обстреляли Николаев. Есть "прилеты" в частный сектор

фото из свободных источников

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В Николаеве вечером в четверг, 28 июля, прогремело несколько взрывов.

Об этом сообщает Telegram-канал Николаевского городского головы Александра Сенкевича.

До "прилетов" в городе была объявлена воздушная тревога.

Позже Сенкевич рассказал, что россияне ударили по частным домам в Николаеве, предварительно известно о разрушениях.

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"Есть попадание в частный сектор. Повреждены жилые дома. На места выехали спасатели", - написал Сенкевич.

Он добавил, что больше информации о последствиях обстрела сообщит позже.

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В статье: война с Россией
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