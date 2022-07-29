Гражданство Украины для иностранцев: Шмыгаль рассказал, какие экзамены нужно будет сдать

Кабмин подал в Верховную Раду проект закона об условиях приобретения гражданства Украины.

Чтобы стать гражданином Украины, нужно сдать экзамены на знание истории Украины, украинского языка и Конституции.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Шмыгаль подчеркнул, что гражданство Украины — это привилегия, которую нужно заслужить знаниями и уважением к основополагающим принципам нашей страны.

"После принятия этого закона для получения украинского гражданства необходимо будет сдать комплексный экзамен по знанию основ Конституции Украины, истории Украины и украинского языка.

Те же, кто получат гражданство за выдающиеся заслуги перед Украиной, или проходящие службу в Вооруженных силах Украины и получили гражданство, должны сдать три соответствующих экзамена в течение двух лет со времени его получения", — сообщил премьер-министр Украины.