Гражданство Украины для иностранцев: Шмыгаль рассказал, какие экзамены нужно будет сдать
Кабмин подал в Верховную Раду проект закона
фото из свободных источников
Кабмин подал в Верховную Раду проект закона об условиях приобретения гражданства Украины.
Чтобы стать гражданином Украины, нужно сдать экзамены на знание истории Украины, украинского языка и Конституции.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Шмыгаль подчеркнул, что гражданство Украины — это привилегия, которую нужно заслужить знаниями и уважением к основополагающим принципам нашей страны.
"После принятия этого закона для получения украинского гражданства необходимо будет сдать комплексный экзамен по знанию основ Конституции Украины, истории Украины и украинского языка.
Те же, кто получат гражданство за выдающиеся заслуги перед Украиной, или проходящие службу в Вооруженных силах Украины и получили гражданство, должны сдать три соответствующих экзамена в течение двух лет со времени его получения", — сообщил премьер-министр Украины.
Популярное сейчас
- В сети появилось видео Дарьевского моста через Ингулец после атаки ВСУ
- Первая страна лишилась всех представителей в еврокубках. Для нее евросезон 2022/23 окончен
- Миколенко: Нервничаю перед игрой с Динамо. Никогда не играл против друзей
- Египет разорвал контракт на поставку украинского зерна после визита лаврова
- Красотка дня. Украинская Анжелина Джоли защищает нашу страну в рядах ВСУ. ФОТО
- Красотка дня. Секс-символ футбольной журналистики побывала на тренировке Реала. ФОТО