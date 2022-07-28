Кулеба: Нет никаких сигналов о переговорах. Россия хочет и дальше воевать
Судя по всему, переговоров в ближайшее время не предвидится
Фото: facebook.com/beltanews / Автор неизвестен
Россия не желает садиться за стол переговоров с Украиной - она хочет и дальше продолжать войну.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона.
"Мы ежедневно получаем эти "знаки" (о желании к переговорам - ред.) в виде ракетных обстрелов, в виде заявлений руководства России и высших должностных лиц о том, что надо свергнуть Зеленского. Нет на самом деле никаких сигналов. Россия хочет и дальше воевать", - сказал он.
Напомним, что в последнее время СМИ и различные эксперты начали писать о том, что Россия через своих различных "говорящих голов" якобы намекает на то, что готова сесть за стол переговоров.
То же касается и договора по экспорту зерна – якобы он может стать первым шагом на путик диалогу между РФ и Украиной.
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