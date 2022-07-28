Снайперская точность: Черные Запорожцы из коптера положили гранату в люк вражеской техники - ВИДЕО

Десантники из 95-й бригады смогли заснять удар по врагу с коптера, в результате которого со снайперской точностью мина попала внутрь техники.

Об этом сообщает Telegram-канал 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев.

Читайте также Бойцы военной контрразведки СБУ уничтожили ударными дронами три российских танка Т-72. ВИДЕО

На коротком видео можно увидеть, как оператор квадрокоптера из 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады отработал по врагу. Вследствие филигранного мастерства и снайперской точности военного, мина залетела в открытый люк техники оккупантов.