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Снайперская точность: Черные Запорожцы из коптера положили гранату в люк вражеской техники - ВИДЕО

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Действительно впечатляющая работа

Снайперская точность: Черные Запорожцы из коптера положили гранату в люк вражеской техники - ВИДЕО

фото из свободных источников

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Десантники из 95-й бригады смогли заснять удар по врагу с коптера, в результате которого со снайперской точностью мина попала внутрь техники.

Об этом сообщает Telegram-канал 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев.

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На коротком видео можно увидеть, как оператор квадрокоптера из 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады отработал по врагу. Вследствие филигранного мастерства и снайперской точности военного, мина залетела в открытый люк техники оккупантов.

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В статье: война с Россией
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