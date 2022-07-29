Данилов: Крымский мост находится под нашим бдительным контролем

Вооруженные силы Украины ударят по Керченскому мосту, когда будет поставлена соответствующая военная задача.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире NTA.

"В случае необходимости это решение примут военные. Что касается Крымского моста или другой инфраструктуры, поверьте, все находится под бдительным контролем. Как только будет необходимость, возможность и задание - все будет сделано и не только в отношении этого объекта", - отметил он.

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По его словам, военный успех будет зависеть от того, насколько быстро партнеры будут поставлять современное вооружение.

Напомним, что ранее западные партнеры отмечали, что данный мост является законной целью для Украины, а в Москве угрожают нанести ответный "сокрушительный удар".