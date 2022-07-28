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Россияне из Ураганов обстреляли Бахмут. Трое погибших и трое раненых среди гражданских

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Оккупанты продолжают убивать мирное население Украины

Россияне из Ураганов обстреляли Бахмут. Трое погибших и трое раненых среди гражданских

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Российские оккупанты 28 июля обстреляли Бахмут Донецкой области, в результате обстрела погибли три человека, 3 человека получили ранения.

Как сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram, уже сейчас известно о минимум трех погибших и трех раненых. Повреждены 6 многоквартирных и 6 частных домов.

Сотрудники Службы спасения сообщают, что госпитализировали одного пострадавшего в лечебное учреждение Бахмута.

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Кириленко сообщил, что россияне обстреляли Бахмут 28 июля четыре раза из "Ураганов".

По предварительной информации, россияне применили кассетные боеприпасы.

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В статье: война с Россией
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