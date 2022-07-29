Демилитаризация домов и ВУЗов: россияне обстреляли Харьков и громады на Днепропетровщине

Под утро 29 июля российская армия дважды обстреляла центр города Харьков, орки попали в двухэтажное здание и высшее учебное заведение. ГСЧС сейчас разбирает завалы и ищет под ними людей. По данным мэра города Игоря Терехова, информации о погибших или раненых пока нет.

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Отметим, что обстрел произошел во время воздушной тревоги, которая в Харькове и области продолжалась с 04:09 до 05:01 по киевскому времени.

Также сообщается, что пара российских вертолетов Ми-8 нанесла удар неподалеку от Старого Салтова на Харьковщине. По данным Генштаба, на Харьковском направлении рашисты продолжают обстреливать из артиллерии районы города.

Также ночью враг обстрелял Никополь. Из "Градов" по городу оккупанты произвели около 40 выстрелов, к счастью, никто не пострадал. В Криворожском районе попали по приграничным территориям Зеленодольской общины. Без пострадавших, как сообщает глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.