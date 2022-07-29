Хроники горящих БК. ВСУ нанесли удары по складам россиян в Херсоне, Иловайске и Брянске
Хлопки!
фото из свободных источников
28 июля на южном направлении Вооруженные Силы Украины уничтожили четыре боеприпаса российских оккупантов. Об этом сообщает оперативное командование "Юг". Авиация ВСУ нанесла семь ударов по российским военным, из них по опорным пунктам – четыре, по сосредоточению вражеской силы и технике – три.
В результате работы ракетно-артиллерийских подразделений за сутки на южном направлении уничтожено: 36 российских оккупантов, три танка, три гаубицы "Мста-Б", радиолокационная станция "Зоопарк-1", четыре единицы бронированной и семь – автомобильной техники. В Геническом, Херсонском, Каховском и Бериславском районах уничтожены четыре склада боеприпасов орков.
Также ВСУ ночью уничтожили важный железнодорожный узел и склад БК в Брилевке. Это между Херсоном и Армянском.
Утром склад БК уничтожен и в оккупированном Иловайске:
Жаркая ночь была, опять же, на Херсонщине. Украинские силы уничтожали вражеские склады. Пылало и детонировало до утра.
В военной части в Брянской области продолжают взрываться БК:
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