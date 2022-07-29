Впереди него по трофеям – только Фергюсон. Сегодня отмечает День рождения Мирча Луческу

Мирча Луческу родился 29 июля 1945 года в городе Бухарест. Бывший главный тренер национальной сборной Турции, в прошлом многолетний наставник (с 2004-го по 2016-й) донецкого "Шахтера".

С 23 июля 2020 года Луческу – главный тренер киевского "Динамо". Мирча является самым возрастным тренером в истории Лиги чемпионов УЕФА.

Румын входит в топ-15 тренеров по количеству побед в ЛЧ (14-е место). Имеет 35 трофеев в качестве тренера. По этому показателю его опережает лишь сэр Алекс Фергюсон, в активе которого 49 титулов за 39 лет.