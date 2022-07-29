Уже 900 артиллерийских систем. Новые данные Генштаба о потерях россиян в войне с Украиной
Почти три сотни оккупантов стали 200-ми
Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные об общих боевых потерях россиян с 24 февраля по 29 июля.
За четверг было уничтожено 270 оккупантов, таким образом, потери личного состава армии России составляют около 40500 человек.
Потери россиян в технике:
- танков ‒ 1749 (+7) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3987 (+8) ед,
- артиллерийских систем – 900 (+6) ед,
- РСЗО - 258 (+0) ед,
- средства ПВО - 117 (+0) ед,
- самолетов – 222 (+0) ед,
- вертолетов – 190 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 731 (+2),
- крылатые ракеты – 174 (+0),
- корабли /катера - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2870 (+16) ед,
- специальная техника – 77 (+2).
Генштаб указывает, что наибольшие потери россияне понесли на Криворожском направлении.
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