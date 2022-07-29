В США высказались о предстоящих переговорах с лавровым и подтвердили факт кражи россией украинского зерна

В Госдепе США раскрыли некоторые детали предстоящих переговоров госсекретаря Энтони Блинкена и главы МИД рф сергея лаврова. Как заявил на брифинге официальный представитель Госдепа Нед Прайс, Блинкен планирует передать российскому министру "жесткий месседж" о недопустимости аннексии новых территорий Украины, а также о последствиях, которые за это будут ждать страну-агрессора.

Накануне Блинкен заявил, что намерен в ближайшее время поговорить с лавровым. Это произойдет впервые с начала полномасштабного вторжения россии в Украину.

В то же время США смогли подтвердить факт, что россия ворует украинское зерно, как отметил Нед Прайс на том же брифинге, отвечая на вопрос о судне под сирийским флагом с украинским ячменем в Ливане.