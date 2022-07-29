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В США высказались о предстоящих переговорах с лавровым и подтвердили факт кражи россией украинского зерна

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В США высказались о предстоящих переговорах с лавровым и подтвердили факт кражи россией украинского зерна

Getty Images / Global Images Ukraine

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В Госдепе США раскрыли некоторые детали предстоящих переговоров госсекретаря Энтони Блинкена и главы МИД рф сергея лаврова. Как заявил на брифинге официальный представитель Госдепа Нед Прайс, Блинкен планирует передать российскому министру "жесткий месседж" о недопустимости аннексии новых территорий Украины, а также о последствиях, которые за это будут ждать страну-агрессора.

Читайте такжеОбе партии Конгресса – за поставку ВСУ ракет ATACMS. Также США выделили для Украины новое финансирование

Накануне Блинкен заявил, что намерен в ближайшее время поговорить с лавровым. Это произойдет впервые с начала полномасштабного вторжения россии в Украину.

В то же время США смогли подтвердить факт, что россия ворует украинское зерно, как отметил Нед Прайс на том же брифинге, отвечая на вопрос о судне под сирийским флагом с украинским ячменем в Ливане.

"Тоны украинского зерна попали на международный рынок на российских судах – зерна, принадлежащего народу Украины".

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В статье: война с Россией сергей лавров
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Источник:
state.gov

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