В США высказались о предстоящих переговорах с лавровым и подтвердили факт кражи россией украинского зерна
Обо всем по порядку
Getty Images / Global Images Ukraine
В Госдепе США раскрыли некоторые детали предстоящих переговоров госсекретаря Энтони Блинкена и главы МИД рф сергея лаврова. Как заявил на брифинге официальный представитель Госдепа Нед Прайс, Блинкен планирует передать российскому министру "жесткий месседж" о недопустимости аннексии новых территорий Украины, а также о последствиях, которые за это будут ждать страну-агрессора.
Накануне Блинкен заявил, что намерен в ближайшее время поговорить с лавровым. Это произойдет впервые с начала полномасштабного вторжения россии в Украину.
В то же время США смогли подтвердить факт, что россия ворует украинское зерно, как отметил Нед Прайс на том же брифинге, отвечая на вопрос о судне под сирийским флагом с украинским ячменем в Ливане.
"Тоны украинского зерна попали на международный рынок на российских судах – зерна, принадлежащего народу Украины".
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