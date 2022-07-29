Лиз Трасс: Я буду самым большим другом Украины – иду по стопам Бориса Джонсона

Кандидат в премьер-министры Великой Британии, глава МИД страны Элизабет Трасс заявила, что станет "самым большим другом" Украины, если она займет должность. Цитирует Лиз портал Reuters.

"В роли премьер-министра я буду самым большим другом Украины, иду по стопам Бориса Джонсона, и полностью обязуюсь гарантировать, что путин потерпит неудачу в Украине и потерпит стратегическое поражение, а россия будет ограничена в будущем".

"Этот конфликт находится на волоске, сейчас не время рассуждать об уступках и компромиссах ужасающему диктатору. Я кандидат, которому британский народ может доверять в отношении Украины, и которому они могут доверять в контексте обороны нашей свободы в любой момент: дома и за границей".