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Лиз Трасс: Я буду самым большим другом Украины – иду по стопам Бориса Джонсона

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"А прем'єр Джонсонюк Борис, танки гриз як барбарис…"

Лиз Трасс: Я буду самым большим другом Украины – иду по стопам Бориса Джонсона

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Кандидат в премьер-министры Великой Британии, глава МИД страны Элизабет Трасс заявила, что станет "самым большим другом" Украины, если она займет должность. Цитирует Лиз портал Reuters.

"В роли премьер-министра я буду самым большим другом Украины, иду по стопам Бориса Джонсона, и полностью обязуюсь гарантировать, что путин потерпит неудачу в Украине и потерпит стратегическое поражение, а россия будет ограничена в будущем".

"Этот конфликт находится на волоске, сейчас не время рассуждать об уступках и компромиссах ужасающему диктатору. Я кандидат, которому британский народ может доверять в отношении Украины, и которому они могут доверять в контексте обороны нашей свободы в любой момент: дома и за границей".

Трасс сказала, что когда она выиграет выборы лидера Консервативной партии, сразу же позвонит президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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В статье: война с Россией Борис Джонсон Лиз Трасс
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Источник:
reuters.com

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