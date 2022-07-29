"Мрази поменяли тактику". Оккупанты обстреляли кассетными снарядами Николаев – есть погибшие и раненые
Проклятые орки
Захід.нет
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что россияне обстреляли Николаев. Мэр города Александр Сенкевич уточнил, что орки били кассетными снарядами. Ким записал обращение:
"В связи с успехами ВСУ на юге, российские мрази поменяли тактику. Вчера ударили по обычному одноэтажному спальному району. Как бы я там ни ходил – никаких военных объектов не нашел, ни намека, развалили там кучу домов".
"Сегодня выстрелили в другой район, рядом с остановкой общественного транспорта, 12 человек лежит на земле, скорые поехали, работают. К чему это я: прошу, будьте осторожны, вы же видите, стреляют просто днем, когда мы просто занимаемся гражданскими вопросами".
Виталий уточнил, что в результате сегодняшнего обстрела Николаева кассетными снарядами – 4 погибших и 7 раненых.
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