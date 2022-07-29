В Украине отмечают День рождения Сил специальных операций ВСУ
Военная элита
ССО
Сегодня, 29 июля, воины самой молодой и современной составляющей Вооруженных сил Украины – Сил специальных операций (ССО) – празднуют свой профессиональный праздник.
Именно эти войска сейчас находятся на всех фронтах и противостоят российской агрессии: курируют движение сопротивления, проводят информационно-психологические операции и многое другое.
За 8 лет войны на Донбассе и с начала полномасштабного вторжения россии защитники ССО отличились в проведении многих боевых операций. Лозунгом ССО является фраза Святослава Храброго "Иду на Вы". ССО основали в 2016 году. В него входят части специального назначения и подразделения информационно-психологических специальных операций.
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