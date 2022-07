В Офисе президента и Конгрессе США отреагировали на видео с пытками украинского военного россиянами

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на жуткое видео, на котором изображено то, как орки отрезали гениталии украинскому военнопленному.

RF propagandists delightedly showed how a group of ru-tyrants crippled ???????? captive. World has to realize: ???????? — a country of cannibals who enjoy torture and murder. But the fog of war will not help to avoid punishment for the executioners. We will identify and get to each of you.