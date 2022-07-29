В Офисе президента и Конгрессе США отреагировали на видео с пытками украинского военного россиянами

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на жуткое видео, на котором изображено то, как орки отрезали гениталии украинскому военнопленному.

"российские пропагандисты с восторгом показали, как группа ru-извергов уродовала украинского пленника. Все, что нужно понимать миру: россия – страна людоедов, наслаждающихся пытками и убийствами. Но туман войны не поможет избежать наказания российским палачам. Всех идентифицируем, каждого достанем".

RF propagandists delightedly showed how a group of ru-tyrants crippled ???????? captive. World has to realize: ???????? — a country of cannibals who enjoy torture and murder. But the fog of war will not help to avoid punishment for the executioners. We will identify and get to each of you. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 29, 2022

Вчера, 28 июля, видео вызвало большой резонанс в Сети и телеграм-каналах, ряд украинских военных уже пообещали не брать в плен ЧВКшников и бурятов.

Также старший советник конгресса США Пол Массаро призвал поставить Украине как можно больше оружия, в частности, ракеты ATACMS и современные боевые танки, чтобы ВСУ смогли покончить со злом.