  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Оккупанты заявили о гибели 40 украинских пленных. Билецкий и ГУР сообщили, что стреляла россия
В тренде

Оккупанты заявили о гибели 40 украинских пленных. Билецкий и ГУР сообщили, что стреляла россия

Общие новости
(1 голосов)

Эту боль от террора нельзя выразить словами

Оккупанты заявили о гибели 40 украинских пленных. Билецкий и ГУР сообщили, что стреляла россия

арт

Новина українською

российская пропаганда утром 29 июля заявила об обстреле колонии в Оленовке Донецкой области, где содержатся украинские пленные. Источники издания "Украинская правда" в Главном управлении разведки подчеркивают, что артиллерийский удар по украинцам нанесла россия.

Пропагандисты заявляют, что якобы "ВСУ прицельно били HIMARS'ами по баракам, где содержатся пленные украинские военные". По данным оккупантов, якобы 47 украинцев погибли, от 75 до 130 ранены. россияне пишут, что ВСУ ударили по колонии, чтобы убить пленных, "начавших свидетельствовать". О чем именно т.н. "показания" – неизвестно.

Другой источник сообщил, что на днях украинских пленных перевели в промышленную зону, именно в этот барак, по которому 29 июля был нанесен удар.

"Это был барак, в котором находились бойцы "Азова", их перевели в него за несколько дней до обстрела, мы еще не могли понять, почему".

Читайте такжеВ Офисе президента и Конгрессе США отреагировали на видео с пытками украинского военного россиянами

Также опубликовал информацию экс-командир полка "Азов" Андрей Билецкий:

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде