Оккупанты заявили о гибели 40 украинских пленных. Билецкий и ГУР сообщили, что стреляла россия
Эту боль от террора нельзя выразить словами
арт
российская пропаганда утром 29 июля заявила об обстреле колонии в Оленовке Донецкой области, где содержатся украинские пленные. Источники издания "Украинская правда" в Главном управлении разведки подчеркивают, что артиллерийский удар по украинцам нанесла россия.
Пропагандисты заявляют, что якобы "ВСУ прицельно били HIMARS'ами по баракам, где содержатся пленные украинские военные". По данным оккупантов, якобы 47 украинцев погибли, от 75 до 130 ранены. россияне пишут, что ВСУ ударили по колонии, чтобы убить пленных, "начавших свидетельствовать". О чем именно т.н. "показания" – неизвестно.
Другой источник сообщил, что на днях украинских пленных перевели в промышленную зону, именно в этот барак, по которому 29 июля был нанесен удар.
"Это был барак, в котором находились бойцы "Азова", их перевели в него за несколько дней до обстрела, мы еще не могли понять, почему".
Также опубликовал информацию экс-командир полка "Азов" Андрей Билецкий:
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