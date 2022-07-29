Генштаб ВСУ прокомментировал убийство россиянами пленных азовцев
россия – это палачи
Генштаб ЗСУ
Вооруженные силы россии совершили прицельный умышленный артиллерийский обстрел исправительного учреждения в населенном пункте Еленовка, Донецкой области, где содержались в том числе и украинские пленные. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных Сил Украины.
россияне из артиллерии обстреляли колонию с бойцами "Азова" во временно оккупированной Еленовке, потери среди украинских бойцов уточняются.
российские оккупанты преследовали, таким образом, свои преступные цели – обвинить Украину в совершении "военных преступлений", а также скрыть пытки над пленными и расстрелы, совершившиеся там по приказам оккупационной администрации и командования рф на временно оккупированной территории Донецкой области.
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