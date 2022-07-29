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Андрей Шевченко продекламировал поэзию украинского Кобзаря в рамках проекта Vogue UA

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Однофамилец Тараса Григорьевича

Андрей Шевченко продекламировал поэзию украинского Кобзаря в рамках проекта Vogue UA

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Vogue UA вместе с ЦУМ Киев продолжает заниматься проектом #VOICESOFNATION – инициатива с участием украинских артистов и звезд спорта, направленная на продвижение украинской песни и поэзии и поддержку нашей страны в мире.

Следующий его участник – Андрей Шевченко, один из самых известных футболистов за всю историю Украины. Он выбрал для декламации поэзию Тараса Шевченко " Якби ви знали, паничі...". Стихотворение было написано в 1850 году и посвящено теме крепостных.

Ранее участие в проекте приняли MONATIK, фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина, ONUKA, Джамала, Иван Дорн, Надя Дорофеева, DakhaBrakha, Жан Беленюк и другие.

Читайте такжеБойкот российским спортсменам: Шевченко запустил проект Спортивный фронт

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В статье: Андрей Шевченко война с Россией
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