В Азове объявили охоту на причастных к убийству пленных в Еленовке
Зло будет наказано
nationalcorps.org
Первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий объявил охоту на каждого оккупанта, причастного к убийству украинских пленных в Еленовке.
"Об ударе по колонии в Еленовке, где находятся наши из "Азовстали". Этой ночью россияне убили часть пленных азовцев. Российское командование обставило массовое убийство пленных как действия украинской армии. Бойцы полка были переведены в отдельное здание. Была проведена пропагандистская работа – снят людоедский фильм об "Азовстали".
"Мы собираем информацию о жертвах и конкретных исполнителях этого военного преступления. Уже очевидно, что это был заранее спланированный акт страны, для которой неизвестно понятие офицерской чести, а тем более соблюдение Женевских конвенций, правил, законов и обычаев войны. Россия не смогла победить "Азов" в честном бою, потому пытается нас уничтожить вероломством".
"Я, от имени Азовских подразделений, объявляю охоту на каждого причастного к массовому убийству. Понесет ответственность каждый рядовой исполнитель и каждый организатор независимо от должности и места пребывания. Где бы вы ни прятались, вы будете найдены и экстерминированы".
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