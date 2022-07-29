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В Азове объявили охоту на причастных к убийству пленных в Еленовке

Общие новости
(3 голосов)

Зло будет наказано

В Азове объявили охоту на причастных к убийству пленных в Еленовке

nationalcorps.org

Новина українською

Первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий объявил охоту на каждого оккупанта, причастного к убийству украинских пленных в Еленовке.

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"Об ударе по колонии в Еленовке, где находятся наши из "Азовстали". Этой ночью россияне убили часть пленных азовцев. Российское командование обставило массовое убийство пленных как действия украинской армии. Бойцы полка были переведены в отдельное здание. Была проведена пропагандистская работа – снят людоедский фильм об "Азовстали".

"Мы собираем информацию о жертвах и конкретных исполнителях этого военного преступления. Уже очевидно, что это был заранее спланированный акт страны, для которой неизвестно понятие офицерской чести, а тем более соблюдение Женевских конвенций, правил, законов и обычаев войны. Россия не смогла победить "Азов" в честном бою, потому пытается нас уничтожить вероломством".

"Я, от имени Азовских подразделений, объявляю охоту на каждого причастного к массовому убийству. Понесет ответственность каждый рядовой исполнитель и каждый организатор независимо от должности и места пребывания. Где бы вы ни прятались, вы будете найдены и экстерминированы".

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В статье: война с Россией
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Источник:
t.me/BiletskyAndriy

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Комментарии (1)
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Alex7Chapman (Кропивницький)
29.07.2022 в 14:38
жахіття... випалювати усіх рашистів
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