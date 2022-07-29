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Экс-тренер Кристала возглавит созданный оккупантами клуб на базе Херсона

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Перешел на сторону врага

Экс-тренер Кристала возглавит созданный оккупантами клуб на базе Херсона

Фото: УАФ / Автор - неизвестен

Новина українською

Российские оккупанты на базе херсонского "Кристалла" создали новый футбольный клуб под названием "Фрегат". Об этом сообщают пропагандистские Telegram-каналы рашистов.

Возглавит команду бывший тренер "Кристалла" Сергей Шевченко. 64-летний украинец уже встретился с так называемым мэром Херсона Александром Кобцом и договорился с ним о сотрудничестве. Российские оккупанты даже представили эмблему своего недоклуба.

Напомним, что Шевченко родился и начал свою футбольную карьеру в Херсоне. Его первым клубом стал именно херсонский "Кристалл". Также он защищал цвета симферопольской "Таврии".

Начиная с 2014 года, Шевченко тренировал "ТСК-Таврию" из оккупированного Крыма, российский "Сахалин", "Таврию" из Берислава Херсонской области, "Кристалл" и "Николаев".

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В статье: Сергей Шевченко
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Комментарии (1)
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dalexx (Украина)
29.07.2022 в 14:54
Идиоты, за Таврию играл и забил решающий гол совсем другой Сергей Шевченко!!!
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