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Есть угроза наземного наступления россиян из Беларуси. Также оккупанты формируют еще один армейский корпус

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В любом случае, орки будут гореть в аду

Есть угроза наземного наступления россиян из Беларуси. Также оккупанты формируют еще один армейский корпус

ГУР

Новина українською

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в эфире телемарафона сообщил о том, что в настоящее время существует угроза наземного наступления рашистов на Черниговскую область с территории Беларуси.

Также, как сообщает ГУР, россия формирует вблизи Украины еще одну ударную группировку. Стране-агрессору не удалось реализовать свои планы скрытой мобилизации и создания 16 добровольческих батальонов. Стрелковые подразделения должны быть развернуты почти в каждом регионе россии. Об этом сказал в эфире телеканала "Киев" представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий.

"По подтвержденным данным, на середину июля было сформировано 8 батальонов. Это недостаточно для россии. Эти батальоны формировались кое-как. В их состав набирали кого-либо. Поэтому для ведения боевых действий, россия приняла решение формировать третий отдельный армейский корпус. Сейчас он проходит формирование в западном военном округе для того, чтобы его уже как объединение применять против Украины. Они заявили о своих планах – к середине августа этот корпус сформировать".

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В статье: война с Россией Вячеслав Чаус Вадим Скибицкий
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Источник:
t.me/DIUkraine

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