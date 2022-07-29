Есть угроза наземного наступления россиян из Беларуси. Также оккупанты формируют еще один армейский корпус
В любом случае, орки будут гореть в аду
ГУР
Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в эфире телемарафона сообщил о том, что в настоящее время существует угроза наземного наступления рашистов на Черниговскую область с территории Беларуси.
Также, как сообщает ГУР, россия формирует вблизи Украины еще одну ударную группировку. Стране-агрессору не удалось реализовать свои планы скрытой мобилизации и создания 16 добровольческих батальонов. Стрелковые подразделения должны быть развернуты почти в каждом регионе россии. Об этом сказал в эфире телеканала "Киев" представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий.
"По подтвержденным данным, на середину июля было сформировано 8 батальонов. Это недостаточно для россии. Эти батальоны формировались кое-как. В их состав набирали кого-либо. Поэтому для ведения боевых действий, россия приняла решение формировать третий отдельный армейский корпус. Сейчас он проходит формирование в западном военном округе для того, чтобы его уже как объединение применять против Украины. Они заявили о своих планах – к середине августа этот корпус сформировать".
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