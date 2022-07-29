Есть угроза наземного наступления россиян из Беларуси. Также оккупанты формируют еще один армейский корпус

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в эфире телемарафона сообщил о том, что в настоящее время существует угроза наземного наступления рашистов на Черниговскую область с территории Беларуси.

Также, как сообщает ГУР, россия формирует вблизи Украины еще одну ударную группировку. Стране-агрессору не удалось реализовать свои планы скрытой мобилизации и создания 16 добровольческих батальонов. Стрелковые подразделения должны быть развернуты почти в каждом регионе россии. Об этом сказал в эфире телеканала "Киев" представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий.