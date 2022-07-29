Под знаменитую музыку из Бондианы. ВСУ показали первое боевое применение М270 MLRS

На вооружении Сухопутных Войск ВСУ, по разной информации, имеется 9 единиц М270 MLRS, полученных от союзников. Три M270B1 MLRS – от Великобритании, три от Норвегии и три M270 MARS II от Германии. При использовании соответствующих ракет они могут вести огонь на расстояние до 300 км. Главнокомандующий ВСУ поделился видео, где показано первое боевое применение М270 MLRS.

"Вооруженные Силы Украины благодарны нашим партнерам за непоколебимую поддержку и помощь. Вместе к Победе", – коротко оформил подпись под видео Валерий Залужный.

M270 MLRS – американская реактивная система залпового огня на гусеничной базе БМП "Брэдли" производства компании Vought. В общей сложности произвели около 1300 единиц M270 и более 700 000 ракет разного типа. Впоследствии основано производство в Европе и постепенно установкт стали поступать на вооружение армий стран-членов НАТО.