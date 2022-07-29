  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Под знаменитую музыку из Бондианы. ВСУ показали первое боевое применение М270 MLRS
В тренде

Под знаменитую музыку из Бондианы. ВСУ показали первое боевое применение М270 MLRS

Общие новости
(1 голосов)

Три таких установки нам передали с родины Агента 007

Под знаменитую музыку из Бондианы. ВСУ показали первое боевое применение М270 MLRS

Залужний Facebook

Новина українською

На вооружении Сухопутных Войск ВСУ, по разной информации, имеется 9 единиц М270 MLRS, полученных от союзников. Три M270B1 MLRS – от Великобритании, три от Норвегии и три M270 MARS II от Германии. При использовании соответствующих ракет они могут вести огонь на расстояние до 300 км. Главнокомандующий ВСУ поделился видео, где показано первое боевое применение М270 MLRS.

"Вооруженные Силы Украины благодарны нашим партнерам за непоколебимую поддержку и помощь. Вместе к Победе", – коротко оформил подпись под видео Валерий Залужный.

M270 MLRS – американская реактивная система залпового огня на гусеничной базе БМП "Брэдли" производства компании Vought. В общей сложности произвели около 1300 единиц M270 и более 700 000 ракет разного типа. Впоследствии основано производство в Европе и постепенно установкт стали поступать на вооружение армий стран-членов НАТО.

Читайте такжеЗалужный: Нам удалось стабилизировать ситуацию. Важным фактором стали РСЗО HIMARS

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Валерий Залужный
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде