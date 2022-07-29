После обстрела в Оленевке МИД призвал всех партнеров признать РФ государством-террористом
Об этом заявил Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба
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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призывает международных партнеров признать Россию государством-террористом.
Об этом глава МИД сообщил в Twitter.
"Россияне совершили еще одно ужасное военное преступление, обстреляв исправительное учреждение в оккупированной Оленивке, где они держали украинских военнопленных. Призываю всех партнеров жестко осудить это грубое нарушение международного гуманитарного права и признать РФ государством-террористом", - подчеркнул министр.
Напомним, ранее рашисты обстреляли колонию в Оленивке и обвинили в этом ВСУ.
В Генштабе заявили, что ВСУ не наносили ударов по оккупированной Оленевке, а российские захватчики таким образом хотят скрыть пытки и расстрелы пленных.
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