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После обстрела в Оленевке МИД призвал всех партнеров признать РФ государством-террористом

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Об этом заявил Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба

После обстрела в Оленевке МИД призвал всех партнеров признать РФ государством-террористом

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призывает международных партнеров признать Россию государством-террористом.

Об этом глава МИД сообщил в Twitter.

"Россияне совершили еще одно ужасное военное преступление, обстреляв исправительное учреждение в оккупированной Оленивке, где они держали украинских военнопленных. Призываю всех партнеров жестко осудить это грубое нарушение международного гуманитарного права и признать РФ государством-террористом", - подчеркнул министр.

Напомним, ранее рашисты обстреляли колонию в Оленивке и обвинили в этом ВСУ.

В Генштабе заявили, что ВСУ не наносили ударов по оккупированной Оленевке, а российские захватчики таким образом хотят скрыть пытки и расстрелы пленных.

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В статье: война с Россией Дмитрий Кулеба
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