Рада на время войны установила мораторий на повышение тарифов на тепло для населения
На время войны и на 6 месяцев после
фото из свободных источников
Парламент принял законопроект 7427, которым устанавливается мораторий на повышение тарифов на тепло для населения.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
Законопроект поддержали 260 народных депутатов.
Мораторий будет действовать во время военного положения в Украине + 6 месяцев после.
По словам Железняка, запрещается повышать для всех категорий потребителей тарифы на:
- услуги по распределению природного газа;
- тепловую энергию (ее производство, транспортировку и снабжение);
- услуги по снабжению тепловой энергии и снабжению горячей водой.
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