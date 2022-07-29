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С пожизненного на 15 лет тюрьмы. Суд смягчил приговор военному РФ, который убил жителя Сумщины

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Такое решение принял Киевский апелляционный суд

С пожизненного на 15 лет тюрьмы. Суд смягчил приговор военному РФ, который убил жителя Сумщины

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Коллегия судей Киевского апелляционного суда изменила приговор российскому военному Вадиму Шишимарину и заменила пожизненное заключение на 15 лет лишения свободы.

Об этом сообщает издание Ґрати.

Коллегия судей во главе с Александром Кияшко Киевского аппеляционного суда изменила приговор российскому военному Вадиму Шишимарину и заменила пожизненное заключение на 15 лет лишения свободы.

Напомним, что 23 мая Печерский районный суд Киева признал российского военнослужащего, сержанта Вадима Шишимарина виновным в убийстве мирного жителя в Сумской области и приговорил его к пожизненному заключению.

По данным следствия, 28 февраля 21-летний оккупант убил безоружного жителя поселка Чупаховка Сумской области, который вел по обочине дороги велосипед. Мужчина скончался на месте, в нескольких десятках метров от своего дома.

Приговор Шишимарину стал первым с начала масштабного вторжения в Украину.

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В статье: война с Россией
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