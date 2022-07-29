С пожизненного на 15 лет тюрьмы. Суд смягчил приговор военному РФ, который убил жителя Сумщины
Такое решение принял Киевский апелляционный суд
Getty Images / Global Images Ukraine
Коллегия судей Киевского апелляционного суда изменила приговор российскому военному Вадиму Шишимарину и заменила пожизненное заключение на 15 лет лишения свободы.
Об этом сообщает издание Ґрати.
Коллегия судей во главе с Александром Кияшко Киевского аппеляционного суда изменила приговор российскому военному Вадиму Шишимарину и заменила пожизненное заключение на 15 лет лишения свободы.
Напомним, что 23 мая Печерский районный суд Киева признал российского военнослужащего, сержанта Вадима Шишимарина виновным в убийстве мирного жителя в Сумской области и
По данным следствия, 28 февраля 21-летний оккупант убил безоружного жителя поселка Чупаховка Сумской области, который вел по обочине дороги велосипед. Мужчина скончался на месте, в нескольких десятках метров от своего дома.
Приговор Шишимарину стал первым с начала масштабного вторжения в Украину.
Популярное сейчас
- Генштаб ВСУ прокомментировал убийство россиянами пленных азовцев
- Судейский эксперт о голе в ворота Ворсклы: Не уверен – не поднимай
- Зинченко рассказал о том, на какой позиции его видит Артета
- Красотка дня. Украинская Анжелина Джоли защищает нашу страну в рядах ВСУ. ФОТО
- Вокалист группы Антитела показал свои будни в качестве парамедика ВСУ
- Как ведьма скажет. Украинские девушки-волонтёры презентовали шикарный календарь. ФОТО
Новости по теме
- 22:18 Украинские Венедиктова: Украина может обменять осужденного пожизненно солдата рф Шишимарина
- 13:15 Украинские российский военный приговорен к пожизненному заключению за убийство мирного жителя на Сумщине
- 19:57 Украинские "Выстрелил, чтобы от меня отстали": за убийство гражданского оккупанту грозит пожизненное