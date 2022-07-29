СБУ идентифицировала еще четырех военных РФ, которые совершали зверства в Буче, - ФОТО

Служба безопасности Украины установила личности еще четырех военнослужащих вооруженных сил РФ, которые жестоко обращались с мирным населением в Буче.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"В начале марта 2022 года эти лица в составе 64-й отдельной мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии РФ находились на территории Бучи и жестоко пытали местную семью. Оккупанты ворвались в ее дом и пытались угрозами получить информацию о местоположении украинских войск. Поняв, что у членов семьи есть четкая проукраинская позиция, российские солдаты заблокировали их в доме. Угрожая оружием, оккупанты долгое время психологически давили на людей и пытали, требовали, чтобы те выдали адреса проживания патриотов и военных в Буче", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что впоследствии россияне вывели хозяина во двор, раздели, повалили на землю и стали бить ногами. А когда пытка не принесла желаемого результата, мужчину планировали расстрелять. К счастью, ему удалось скрыться.

"Тогда рашисты "взялись" пытать жену: угрожали искалечить ее и убить, чтобы она выказала местонахождение своего мужа. Несмотря на физические издевательства и моральное давление, женщина выдержала поругание, в конце концов оккупанты покинули ее дом", - добавили в СБУ.

Всем фигурантам заочно сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.