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Не на повестке дня: Турция пока что не планирует совместно с Россией производить ударные дроны

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Предложение России осталось без ответа

Не на повестке дня: Турция пока что не планирует совместно с Россией производить ударные дроны

фото из свободных источников

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Пока что тему совместного с РФ производства беспилотников Bayraktar TB2 или других БПЛА турецкая сторона не рассматривает. Об этом заявил президент управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир, его цитирует газета Hurriyet Ankara.

"Не могу сказать, что это возможно. Нет ничего, что попало бы в нашу повестку дня и начало работать", – сказал он.

Между тем, Демир отметил, что такой процесс "формируется в рамках политики Турецкой Республики" и добавил – "работаем над технической стороной вопроса".

Напомним, что 26 июля турецкие СМИ написали, что их президент Эрдоган заявил – российский диктатор Путин якобы обращался к нему с предложением о сотрудничестве с Baykar.

Впрочем, ранее исполнительный директор Baykar, компании-производителя дронов, заявил, что они никогда не поставляли продукцию РФ и не будут этого делать.

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В статье: война с Россией
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