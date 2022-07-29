В Херсоне после разрушения Антоновского моста российские военные украли теплоход

Российские оккупанты украли теплоход и используют его для переправы через Днепр в районе Антоновского моста. Об этом сообщает полиция Херсонской области.

"В Херсоне военные России завладели пассажирским теплоходом, который был пришвартован на Карантинном острове", – говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, оккупационные войска используют теплоход для переправ через реку Днепр в районе поврежденного Антоновского моста.

Напомним, Антоновский мост соединяет Херсон и оккупированные территории Левобережья, поэтому им россияне переправляли снабжение, технику, боеприпасы для своего войска. Кроме того, нижнее течение Днепра – это естественный барьер с шириной около километра, поэтому контроль над ним имеет стратегическое значение для боев в Херсонской области.