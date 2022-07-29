Северная Македония передает Украине свои танки Т-72

Министерство обороны Северной Македонии подтвердило информацию о передаче Украине танков Т-72.

Как сообщает Reuters, в Скопье подтвердили эту информацию после того, как в социальных сетях появились кадры колонны военной техники.

"Конвой македонских танков направился в четверг в сторону Украины", - цитирует издание выдержку из сообщения македонского оборонного ведомства.

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Там сообщили, что машины принадлежат к так называемому третьему поколению основных боевых танков 1970-х и 1980-х годов. У них есть композитная броня и компьютерно-стабилизированная система управления огнем. Вероятно, речь может идти о танках Т-72.

Известно, что в арсенале армии Северной Македонии находится 31 танк такого типа. Эти танки в 2000-м году Скопье передала Россия.