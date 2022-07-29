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Северная Македония передает Украине свои танки Т-72

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(2 голосов)

Танки уже на пути в Украину

Северная Македония передает Украине свои танки Т-72

фото из свободных источников

Новина українською

Министерство обороны Северной Македонии подтвердило информацию о передаче Украине танков Т-72.

Как сообщает Reuters, в Скопье подтвердили эту информацию после того, как в социальных сетях появились кадры колонны военной техники.

"Конвой македонских танков направился в четверг в сторону Украины", - цитирует издание выдержку из сообщения македонского оборонного ведомства.

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Там сообщили, что машины принадлежат к так называемому третьему поколению основных боевых танков 1970-х и 1980-х годов. У них есть композитная броня и компьютерно-стабилизированная система управления огнем. Вероятно, речь может идти о танках Т-72.

Известно, что в арсенале армии Северной Македонии находится 31 танк такого типа. Эти танки в 2000-м году Скопье передала Россия.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (2)
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vismut (Запорожье)
29.07.2022 в 18:36
Сказки для школьников. Мы то помним про те танки... Україна відправила до Македонії 30 танків та 20 БТР "болгарського походження", модернізованих на українських заводах. Для помощи против агрессии албанцев. Так же там "работала" наша авиация. Потому что Кучма лично дружил с президентом Македонии. Ну и вот теперь они едут назад.
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MaximSK (Киев)
29.07.2022 в 18:17
Большое им спасибо за это, не каждая страна так могла сделать
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