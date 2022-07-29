Отец солдатам. Как Залужный поздравил военную, которую награждали "Крестом боевых заслуг" - ВИДЕО

В четверг, 28 июля, в День Государственности Украины глава государства Владимир Зеленский наградил военнослужащих отличием Президента Украины "Крест боевых заслуг".

Вручение наград состоялось в Верховной Раде.

Присутствовал на награждении и Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, реакция которого на награждение одной из девушек была очень красноречивой.

Когда кавалер ордена проходила мимо Залужного, он по отечески потрепал ее по голове.

Отметим, что "Крест боевых заслуг" – это государственная награда Украины, награда Президента Украины, которую вручают воинам за выдающуюся личную храбрость и отвагу или выдающийся героический поступок во время выполнения боевого задания в условиях опасности для жизни и непосредственного столкновения с врагом, а также за выдающиеся успехи в управлении войсками во время боевых действий.