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Отец солдатам. Как Залужный поздравил военную, которую награждали "Крестом боевых заслуг" - ВИДЕО

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Для Главнокомандующего они все словно родные дети

Отец солдатам. Как Залужный поздравил военную, которую награждали "Крестом боевых заслуг" - ВИДЕО

Офис президента Украины

Новина українською

В четверг, 28 июля, в День Государственности Украины глава государства Владимир Зеленский наградил военнослужащих отличием Президента Украины "Крест боевых заслуг".

Вручение наград состоялось в Верховной Раде.

Присутствовал на награждении и Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, реакция которого на награждение одной из девушек была очень красноречивой.

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Когда кавалер ордена проходила мимо Залужного, он по отечески потрепал ее по голове.

Отметим, что "Крест боевых заслуг" – это государственная награда Украины, награда Президента Украины, которую вручают воинам за выдающуюся личную храбрость и отвагу или выдающийся героический поступок во время выполнения боевого задания в условиях опасности для жизни и непосредственного столкновения с врагом, а также за выдающиеся успехи в управлении войсками во время боевых действий.

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В статье: война с Россией Валерий Залужный
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