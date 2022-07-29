Россияне лезут на Бахмутском направлении. Сводка по фронтам на вечер 29 июля

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 29 июля.

Продолжаются сто пятьдесят шестые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений. Признаков создания наступательных группировок вооруженных сил российской федерации и вооруженных сил республики Беларусь не обнаружена.

На Северском направлении враг продолжил наносить удары по объектам инфраструктуры по ствольной и реактивной артиллерии в приграничных районах Черниговской и Сумской областей. Также противник вел воздушную разведку БПЛА возле села Гремяч Черниговской области.

На Харьковском направлении враг совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Харьков, Рубежное, Уды, Дементиевка, Слатино, Базалиевка, Победа, Маяк, Замуловка, Лесное, Сосновка, Светличное, Ивановка, Коробочкино и другие. Нанес авиаудару силами армейской авиации неподалеку от Старого Салтова.

На Славянском направлении противник задействовал ствольную, реактивную артиллерию и танки у Долины, Богородичного, Курульки, Грушувахи, Вернополья, Сулиговки и ряда других населенных пунктов. Вражеская армейская авиация действовала вблизи Гусаровки.

В районе Щуровки наши воины обнаружили и обезвредили разведывательную группу оккупантов.

На Краматорском направлении враг обстреливал в частности районы Северска, Ивано-Дарьевки, Кривой Луки, Серебрянки, Григорьевки, Звоновки, Спорного и Выемки. Авиаудар зафиксирован недалеко от Серебрянки и Спорного. Недалеко от Верхнекаменского обнаружена разведгруппа оккупантов, нанесено огневое поражение, группа отошла. Также противник вел воздушную разведку БПЛА.

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На Бахмутском направлении враг совершал обстрелы военной и гражданской инфраструктуры из артиллерии и танков в районах населенных пунктов Шумы, Кодема, Соледар, Бахмут, Веселая Долина, Майское, Зайцево, Вершина и другие. Нанес авиаудары неподалеку от Покровского, Новолуганского, Соледара и Веселой Долины.

Оккупанты снова пытались штурмовать в районах Соледара, Вершины и Семигорья. И снова безуспешно - понесли потери и отошли.

На Авдеевском направлении враг совершил обстрелы в районах населенных пунктов Павловка, Авдеевка, Веселое, Угледар, Водяное, Большая Новоселка, Пески, Новокалиново, Красногоровка, Шевченко и другие.

Все наступательные и штурмовые действия оккупантов в районах Авдеевки, Каменки, Красногоровки и Песков наши воины решительно подавили.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных наступательных действий не вел, продолжил систематические обстрелы гражданской инфраструктуры возле Времовки, Ольговского, Новополя и многих других населенных пунктов.

На Южнобужском направлении основные усилия противника сосредотачиваются на недопущении продвижения наших войск. Враг боится и поддерживает высокую интенсивность разведки БпЛА.

Враг обстреливал гражданскую и военную инфраструктуру в районах Ивановки, Токарева, Карьерного, Осокоровки, Благодатного, Кобзарцев и еще более тридцати населенных пунктов.