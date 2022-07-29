Генштаб ВСУ: Теракт в Оленовке устроила ЧВК Вагнер без согласования с минобороны РФ

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщил новые подробности взрыва в исправительном учреждении в населенном пункте Оленовка, Донецкой области, где содержались в том числе и украинские пленные.

"28 июля, на временно оккупированной территории Донецкой области, в бывшей исправительной колонии №120 в городе Оленовка, которая сейчас используется как место содержания украинских военнопленных, произошел мощный взрыв. В результате взрыва было разрушено помещение, где находились пленные украинцы. Многие украинцы убиты и ранены – количество уточняется.

Взрывы произошли на территории промзоны, в новом помещении, которое должно было быть специально оборудовано для содержания пленных, выведенных из "Азовстали". Оборудование здания закончилось 2 дня назад, после чего в него перевели часть удерживаемых украинских защитников.

Подчеркиваем, что взрывы в Оленовке, повлекшие гибель украинских Защитников – сознательная провокация и безоговорочный акт терроризма со стороны вооруженных сил оккупанта. По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины он осуществлен руками наемников из состава ППК "Вагнера" (Лига) по личной команде номинального владельца указанной частной военной компании – Евгения Пригожина. Организация и совершение теракта не были согласованы с руководством министерства обороны РФ.

Главная цель теракта – утаивание фактов тотального хищения средств, выделенных на содержание украинских военнопленных. Известно, что 1 августа на "объект" должна была прибыть комиссия по Москве для проверки расходов выделенных средств и условий содержания пленных", - говорится в заявлении.