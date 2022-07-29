Зеленский посетил Одесщину: "Мы готовы вывозить зерно"
Президент побывал в порту Черноморска
t.me/V_Zelenskiy_official
Президент Владимир Зеленский прибыл в Одессу, где ознакомился с погрузкой украинского зерна на судно-зерновоз, выразив готовность Украины к выполнению зернового соглашения.
Об этом сообщает пресс-служба ОПУ, Зеленский в Telegram.
"Мы готовы к экспорту украинского зерна. Ждем сигналов от наших партнеров по поводу начала транспортировки.
Для нас важно оставаться гарантом мировой продовольственной безопасности. Пока кто-то, блокируя Черное море, уносит жизни у других государств, мы даем им возможность выжить", - сказал Зеленский.
Загрузка турецкого судна произошла в морском торговом порту "Черноморск". По словам президента, первая загрузка с начала войны свидетельствует о том, что порт заработал.
Напомним, что в прошлую пятницу в Стамбуле между Турцией, Россией, Украиной и ООН была подписана инициатива по возобновлению экспорта украинского продовольствия морским путем.
Впрочем, уже на следующий день после подписания соглашения Россия нарушила его, осуществив о
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