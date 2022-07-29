Зеленский посетил Одесщину: "Мы готовы вывозить зерно"

Президент Владимир Зеленский прибыл в Одессу, где ознакомился с погрузкой украинского зерна на судно-зерновоз, выразив готовность Украины к выполнению зернового соглашения.

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ, Зеленский в Telegram.

"Мы готовы к экспорту украинского зерна. Ждем сигналов от наших партнеров по поводу начала транспортировки.

Для нас важно оставаться гарантом мировой продовольственной безопасности. Пока кто-то, блокируя Черное море, уносит жизни у других государств, мы даем им возможность выжить", - сказал Зеленский.

Загрузка турецкого судна произошла в морском торговом порту "Черноморск". По словам президента, первая загрузка с начала войны свидетельствует о том, что порт заработал.

Напомним, что в прошлую пятницу в Стамбуле между Турцией, Россией, Украиной и ООН была подписана инициатива по возобновлению экспорта украинского продовольствия морским путем.