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Зеленский посетил Одесщину: "Мы готовы вывозить зерно"

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Президент побывал в порту Черноморска

Зеленский посетил Одесщину: "Мы готовы вывозить зерно"

t.me/V_Zelenskiy_official

Новина українською

Президент Владимир Зеленский прибыл в Одессу, где ознакомился с погрузкой украинского зерна на судно-зерновоз, выразив готовность Украины к выполнению зернового соглашения.

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ, Зеленский в Telegram.

"Мы готовы к экспорту украинского зерна. Ждем сигналов от наших партнеров по поводу начала транспортировки.

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Для нас важно оставаться гарантом мировой продовольственной безопасности. Пока кто-то, блокируя Черное море, уносит жизни у других государств, мы даем им возможность выжить", - сказал Зеленский.

Загрузка турецкого судна произошла в морском торговом порту "Черноморск". По словам президента, первая загрузка с начала войны свидетельствует о том, что порт заработал.

Напомним, что в прошлую пятницу в Стамбуле между Турцией, Россией, Украиной и ООН была подписана инициатива по возобновлению экспорта украинского продовольствия морским путем.

Впрочем, уже на следующий день после подписания соглашения Россия нарушила его, осуществив обстрел Одесского порта, осудивших ООН, ЕС и США, а Анкара призвала стороны выполнять достигнутые договоренности.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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